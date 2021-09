Prognoza długoterminowa na październik 2021. Eksperymentalna prognoza pogody IMGW

IMGW przygotował długoterminową, eksperymentalną prognozę pogody na październik 2021. Jaka będzie temperatura, a jaka suma opadów? Sprawdź, co może przynieść aura w nadchodzącym miesiącu.

Jak przewidują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w październiku średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Norma z tych lat dla października jest nieznacznie cieplejsza od poprzedniej z lat 1981-2010. Górna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast jest średnio wyższa o 0,5 stopnia Celsjusza, a dolna granica jest zbliżona.

Zdaniem Instytutu, miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w normie, tylko na zachodzie może być poniżej.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów na październik 2021 r. dla wybranych miast w Polsce IMGW-PIB

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla października z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na październik 2021 r. IMGW-PIB

Prognoza długoterminowa. Powyżej, poniżej albo w normie - co to oznacza

Synoptycy w swojej prognozie używają takich pojęć, jak "powyżej normy", "poniżej normy" oraz "w normie". Co oznaczają te określenia? Jak tłumaczą, w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytucie Badawczym, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza oraz miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020.

"Wartości średniej miesięcznej temperatury bądź miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę lub sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy" - przekazali synoptycy. Jak rozumieć te określenia? Specjaliści z IMGW tłumaczą to w ten sposób, że gdy przewidywana jest średnia temperatura bądź suma opadów powyżej normy, to można wtedy zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020. W przypadku średniej temperatury lub sumy opadów poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy lub bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

A co w przypadku, gdy średnia suma opadów lub temperatura będzie w normie? Wtedy można zakładać, że taki miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Pogoda długoterminowa. Październik 2021

Jak zaznaczają synoptycy, prognoza października ze średnią temperaturą powietrza "powyżej normy" nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 20 st. C, a prognoza ze średnią "poniżej normy" np. dni z temperaturą minimalną poniżej 0 st. C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 20 st. C, a prognoza "powyżej normy" dni z temperaturą minimalną poniżej 0 st. C.

"Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognoza październikowej sumy opadów "powyżej normy" nie oznacza, że zdarzać się będą intensywne opady deszczu i silne burze, równocześnie prognoza "poniżej normy" nie odrzuca możliwości wystąpienia takich zjawisk. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz)" - pisze IMGW.

Autor:anw/dd

Źródło: IMGW