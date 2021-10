Prehistoryczni ludzie hodowali w Nowej Gwinei kazuary. Badania naukowców

- Działo się to tysiące lat przed udomowieniem kur - opisuje Kristina Douglass z Uniwersytetu Stanu Pensylwania (USA). - A kazuary to nie są jakieś niewielkie ptaki, to wielkie groźne nieloty, które łatwo mogą zaatakować. Prawdopodobnie na Nowej Gwinei hodowano karłowatą odmianę, ważącą około 20 kilogramów - dodała.

Wyniki badań ogłoszono na łamach pisma "Proceedings of the National Academy of Sciences". Zdaniem naukowców może to być najstarszy przypadek hodowania ptactwa przez ludzi, poprzedzający udomowienie kur i gęsi o tysiące lat.