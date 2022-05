Lasy, trawy i łąki płoną trzy razy częściej niż przed rokiem. Straż pożarna podała najnowsze statystyki

Jak podała Państwowa Straż Pożarna, w miniony weekend strażacy gasili 966 pożarów. Wyjeżdżali również do 1377 tak zwanych miejscowych zagrożeń i do 198 fałszywych alarmów.

Najwięcej interwencji dotyczyło pożarów traw - 314, wypadków drogowych - 311, pożarów mieszkań - 146, silnego wiatru - 114 i pożarów lasów - 113. Strażacy wyjeżdżali do zdarzeń odnotowanych głównie w województwach - mazowieckim - 363, śląskim - 348, dolnośląskim - 272 i wielkopolskim - 196.

"Sucha i słoneczna pogoda powoduje duże zagrożenie pożarowe w lasach"

Od początku roku strażacy odnotowali ponad trzy tysiące pożarów w lasach. To ponadtrzykrotnie więcej niż w takim samym czasie 2021 roku - zwrócił uwagę rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kierzkowski. W ubiegłym roku o tej porze w strażackich statystykach znalazło się 913 pożarów na terenach leśnych.

Według szczegółowych danych, przekazanych przez rzecznika komendanta głównego PSP, od początku roku do 16 maja strażacy odnotowali 3026 pożarów w polskich lasach. - Niestety, w wyniku pożarów trzy osoby straciły życie, a osiem odniosło obrażenia - podał brygadier.

Wyjaśnił, że "sucha i słoneczna pogoda powoduje duże zagrożenie pożarowe w lasach". - Tylko w maju 2022 roku strażacy odnotowali 973 pożary lasów. W ostatnich dniach dochodziło w Polsce od 50 do 80 pożarów na terenach leśnych. Przez ostatnie siedem dni, od 9 do 16 maja, w Polsce doszło do 502 pożarów w lasach - wyliczał brygadier.