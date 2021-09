Pożar w Andaluzji opanowany. Tysiące ewakuowanych wracają do domów

Pożar w Hiszpanii. Spłonęło prawie 10 tysięcy hektarów

Kierujący akcją gaśniczą podali we wtorek, że dogaszaniu pożaru towarzyszyć będzie w najbliższych godzinach kierowanie ewakuowanej ludności do domów. Dodali, że rozpoczęto już szacowanie obszaru strawionego przez ogień. Według wstępnej oceny objął on od 7800 do 9000 hektarów. We wtorkowym komunikacie premier Andaluzji Juan Manuel Moreno ogłosił, że ogień wciąż jeszcze występuje w niektórych miejscach prowincji Malaga, ale wskazał, że kluczowe w przejęciu kontroli nad żywiołem było nadejście opadów deszczu. Z informacji rządu wspólnoty autonomicznej Andaluzji wynika, że pożar jest efektem celowego podłożenia ognia w środę wieczorem w lesie na terenie masywu Sierra Bermeja.