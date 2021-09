Pożary w Australii sprawiły, że na Pacyfiku zakwitły glony. Na niespotykaną dotąd skalę

Cząstki z australijskich pożarów, do których doszło w 2019 i 2020 roku, przenoszone przez wiatr użyźniały wodę, gdy do niej wpadały, dostarczając składników odżywczych, które doprowadziły do zakwitów glonów na skalę niespotykaną w tym regionie.

- Nasze wyniki dostarczają mocnych dowodów na to, że pirogenne żelazo z pożarów może użyźniać oceany, potencjalnie prowadząc do znacznego wzrostu pochłaniania węgla przez fitoplankton - powiedział Nicolas Cassar, profesor biogeochemii w Duke’s Nicholas School of the Environment.