Jeden miesiąc i ponad 28 tysięcy pożarów amazońskiego lasu. Naukowcy biją na alarm

Pożary się nasilają

Według informacji udostępnionych przez władze Brazylii, pożary lasu deszczowego nasiliły się w sierpniu tego roku. To kolejny raz, kiedy skala zniszczeń przekracza historyczną średnią.

Jak podają statystyki, w ubiegłym miesiącu pojawiło się aż 28 060 pożarów. Brazylijska krajowa agencja badań kosmicznych Inpe, poinformowała, że to o cztery procent mniej, niż w sierpniu 2020 roku. Wtedy to ogień strawił najwięcej hektarów terenu od ponad dekady. Jednak do tak ogromnych pożarów dochodzi coraz częściej.