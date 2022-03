Trzy osoby zginęły w pożarach traw od początku roku

Do tragedii doszło w ostatni czwartek w miejscowości Klew w powiecie opoczyńskim (woj. łódzkie), gdzie zgłoszono pożar drewnianej szopy na drewno, od której zapalił się las. Strażacy informują jednak, że zapaliła się sucha trawa, od której z kolei zapaliło się poszycie leśne. - Strażacy znaleźli ciało 74-letniego mężczyzny, obok niego leżały grabie, co może sugerować, że to właśnie on rozpalił ogniska - powiedział rzecznik komendanta głównego PSP bryg. Karol Kierzkowski. Tego samego dnia doszło do pożaru w Biłgoraju (woj. lubelskie). Zgłoszono tam pożar poszycia leśnego. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, odnaleźli zwęglone ciało.