Pożar w Kanadzie. "To, co widziałem, było szokujące. Całkowicie spalony las"

Rozciągający się od miejscowości Monte Lake do brzegów jeziora Okanagan pożar pochłonął około 83 342 hektarów ziem.

"W ciągu ostatnich 52 dni strażacy i personel pomocniczy z całego świata zmagali się z pożarem przy jeziorze White Rock Lake" - poinformowali w oświadczeniu pracownicy BC Wildfire. Dodali, że po wielu dniach walki z ogniem nie ma szans na rozprzestrzenienie się go poza ustalone linie ograniczające.

- To, co widziałem, było szokujące. Całkowicie spalony las aż do plaży Killiney przy jeziorze Okanagan. Niektóre posiadłości zostały całkowicie zniszczone - relacjonował Cristian Sasse, świadek.