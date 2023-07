Pożar na Gran Canarii. Ewakuowano kilkaset osób

Pożar wybuchł we wtorek w środkowej części Gran Canarii, która należy do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Ogień strawił ponad 200 hektarów lasu sosnowego. Ewakuowano około 300 osób, w tym dzieci przebywające na letnich obozach.

Od wtorku strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na zalesionym, górzystym obszarze kanaryjskiej wyspy Gran Canaria. Do tej pory spłonęło ponad 200 hektarów lasu sosnowego. Ewakuowano około 300 osób, w tym 80 dzieci przebywających na letnich obozach - poinformowała telewizja Antena 3 w środę. Gwardia Cywilna prewencyjnie przewiozła też w bezpieczne miejsce zwierzęta domowe.

Pożar na Gran Canarii

Pożar wybuchł w środkowej części wyspy, daleko od popularnych wśród turystów plaż, ale blisko anten znajdujących się na szczycie górskim, w tym tych podłączonych do systemu kontroli ruchu lotniczego. Szybko rozprzestrzeniający się ogień dotarł do jednej z głównych dróg i otoczył wóz strażacki.

Słup dymu widać było z różnych części wyspy. Do gaszenia pożaru użyto śmigłowców. Kilka dróg na wyspie pozostaje wyłączonych dla ruchu - poinformował w komunikacie szef lokalnych władz na Gran Canarii Antonio Morales w środę.

Badają przyczyny wybuchu pożaru

To drugi co do wielkości pożar lasów na Wyspach Kanaryjskich w ciągu 15 dni. W połowie lipca pożar wybuchł na wyspie La Palma. Ewakuowano wtedy ponad cztery tysiące osób, a tysiące hektarów lasów spłonęło.