Powódź na północnym wschodzie USA. Ziemia tak nasiąknięta, że 12 milionom mieszkańców zagrażają kolejne zalania

Teren przesiąknięty wodą

Według prognoz meteorologów pierwsze od czasu Idy burze z intensywnymi opadami deszczu mogą nawiedzić obszary na zachód od miasta Nowy Jork, w stanach New Jersey, Pensylwania i Nowy Jork. - Ostrzeżenia służą głównie zwróceniu uwagi na możliwość gwałtownych powodzi w wyniku ulewnego deszczu, zważywszy na bardzo nasycone wodą gleby w rezultacie wcześniejszych obfitych opadów na tym obszarze - podała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS). Zgodnie z opiniami ekspertów nie trzeba będzie nawet dużych opadów, aby doprowadzić do szybkiego zalania terenów miejskich. Grozi to także innym nisko położonym obszarom. - Jakiekolwiek opady deszczu, zwłaszcza większe niż 50 litrów wody na metr kwadratowy, mogą przyczynić się do pogorszenia sytuacji powodziowej - zauważył ośrodek przewidywania pogody WPC.