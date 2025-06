"Wyszłyśmy z pokoju, a woda sięgała mi już do kolan"

Burze z silnymi opadami deszczu przetoczyły się nad amerykańskim stanem Kansas. Ulewy doprowadziły do powodzi błyskawicznej, która wystąpiła w miastach Wichita i El Dorado. Lokalne władze ogłosiły stan klęski żywiołowej.

Załamanie pogody w stanie Kansas przyszło we wtorek. Wystąpiły tam burze z obfitymi opadami deszczu, które doprowadziły do lokalnych podtopień. Narodowa Służba Pogodowa wprowadziła ostrzeżenia przed powodziami błyskawicznymi, które objęły kilkaset tysięcy mieszkańców. Jednym z najbardziej poszkodowanych miejsc zostało miasto Wichita.

W zamieszkałym przez około 400 tysięcy mieszkańców mieście wystąpiły zalania i podtopienia. Wiele ulic zamieniło się w potoki, które porywały samochody. Lokalne służby zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach.

Powódź w Kansas. Relacja

Jedną z osób, które stanęły oko w oko z powodzią, była Kelcie Nichols, która przebywała w hostelu "The Inn" wraz ze swoją kilkuletnią córką.

- Zaledwie kilka sekund po tym, jak zaczęłam pakować torbę, woda wlała się do środka. Następnie do drzwi zapukał policjant, mówiąc, że musimy natychmiast się ewakuować - wspominała Nichols. - Wyszłyśmy z pokoju, a woda sięgała nam już do kolan. Gdy szłyśmy wzdłuż drogi, fala mnie przewróciła. Trzymałam córkę w ramionach - relacjonowała ze łzami w oczach. - Dosłownie upadłam, trzymając ją. Bałam się, że porwie ją nurt - dodała.