12 w skali Beauforta, fale nawet do 11 metrów. Zwołano zespół zarządzania kryzysowego

Ryzyko znaczących uszkodzeń

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Zbigniew Kmiecik zaznaczył, że wiatr wiejący z taką prędkością stanowi zagrożenie dla ludzi. - Istnieje ryzyko zniszczenia zabudowań, zrywania dachów czy linii energetycznych - tłumaczył. Wskazał również, że może dochodzić również do szkód w drzewostanie i znacznych utrudnień w komunikacji przez konary drzew upadające na drogi. - Przy takim wietrze może dojść do cofki na Bałtyku i podniesionych poziomów wody w rzekach - dodał Kmiecik.

Według opublikowanej przez IMGW skali, przy wietrze wiejącym z prędkością od 89 do 102 km/h wyrywane są drzewa z korzeniami. Kiedy wiatr osiąga prędkość od 103 do 117 km/h istnieje zagrożenie życia i należy spodziewać się rozległych zniszczeń. Natomiast wiatr wiejący z prędkością powyżej 118 km/h powoduje zniszczenia i spustoszenia oraz wypadki śmiertelne.

Zaapelował również do mieszkańców, by w czasie trwania wichury nie wychodzili z domów i zabezpieczyli drobne przedmioty. - Warto również pamiętać o samochodach, by nie parkować ich przy rusztowaniach, placach budów czy pod drzewami - podkreślił dyrektor.

Niebezpiecznie na Bałtyku

Wiatr o sile 11 i 12 w skali Beauforta prognozowany jest także na Bałtyku. - Oznacza to, że wiatr będzie wiał z prędkością od 28 do ponad 30 metrów na sekundę [czyli od 100 do 108 km/h - przyp. red.] - tłumaczył rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck. - Fale mogą osiągnąć od 10 do 11 metrów wysokości, maksymalne odchylenie do nawet 16 metrów, ale wtedy wiatr musiałby wiać non stop z prognozowaną siłą więcej niż trzy-cztery dni - wyjaśnił.