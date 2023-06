Pomarańczowe krokodyle u podnóża Himalajów. Dlaczego gady zmieniły kolor

Skąd pomarańczowy kolor skóry?

Jak pisze portal livescience.com, poziom żelaza w niektórych rzekach i strumieniach w parku jest wyjątkowo wysoki. To właśnie on powoduje, że skóra niektórych krokodyli błotnych i gawiali gangesowych zmieniła kolor na pomarańczowy.

Gawiale gangesowe (Gavialis gangeticus) to krytycznie zagrożone krokodyle słodkowodne. Posiadają długi, wąski pysk zakończony bulwiastą naroślą. Samce mogą osiągać do około 5 metrów długości i ważyć do 250 kilogramów. Według Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego (Zoological Society of London), populacja gawiali od lat czterdziestych XX wieku spadła w Nepalu o 98 procent. Było to spowodowane polowaniami. Większość z 200 pozostałych osobników żyje w Parku Narodowym Chitwan, gdzie stoją w obliczu dodatkowych zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem czy spadkiem populacji ryb.