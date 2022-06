Polska jak patelnia. "Gorąco, ale bliskość wody sprawia, że jest przyjemnie"

czytaj dalej

Do Polski napłynęło gorące powietrze. W niedzielę temperatura może dochodzić nawet do 37 stopni Celsjusza. Taka aura niesie ze sobą ryzyko poparzenia skóry, wyczerpania słonecznego, a nawet udaru słonecznego. - Zawsze wychodząc w takie upały musimy włączyć zdrowy rozsądek, to jest najlepsza profilaktyka - powiedział w sobotę na antenie TVN24 doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.