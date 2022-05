Połowa maja z temperaturą powyżej 30 stopni. Trwa nietypowa o tej porze roku fala upałów

Upały jeszcze trochę potrwają

Prognozy wskazują, że ta nadzwyczajna fala upałów potrwa jeszcze przez jakiś czas. Temperatury maksymalne mają dalej rosnąć, pod koniec tygodnia osiągając nawet poziom 34 st. C. Bardzo ciepłe będą również noce, kiedy to temperatura spadnie do 16-17 st. C. Jak podaje hiszpańska państwowa agencja meteorologiczna (AEMET), obydwie te wartości są o kilka stopni wyższe od średnich temperatur w tej porze roku.