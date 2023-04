"Ciągle mamy do czynienia z zimą". Toprowcy ostrzegają

czytaj dalej

Mikroplastik to wciąż niezbadane zagrożenie dla naszego zdrowia. Badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców wykazały, że może on przeniknąć do naszego mózgu. To w konsekwencji może zwiększać ryzyko wystąpienia stanów zapalnych i zaburzeń neurologicznych.