Ranek "na plusie" nawet wysoko w górach

O poranku w Polsce

O godzinie 6 rano temperatura w prawie całym kraju utrzymywała się powyżej zera - ujemne wartości pojawiały się na termometrach tylko w Kotlinie Jeleniogórskiej i w Tatrach. Wartości wynosiły od -2 stopni Celsjusza w Jeleniej Górze, przez 3 st. C na Śnieżce, 6 st. C w Łodzi i Warszawie do 8 st. C w Poznaniu, Toruniu i Szczecinie oraz 9 st. C w Kołobrzegu. Wysokiej temperaturze towarzyszył zachodni i południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 60 kilometrów w głębi kraju i 80 km/h na Wybrzeżu, w rejonie Ustki i Łeby.