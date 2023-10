Niż Tino przyniósł nam ciepłą aurę. Jak długo z nami zostanie?

Cyrkulacją powietrza nad całą północną i środkową Europą steruje wielki, niżowy wir powietrza Tino z centrum nad Skandynawią - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Rano zaciąga on z południa ciepłe masy powietrza zwrotnikowego znad północnej Afryki. Od północnego zachodu ten sam niż wtłacza jednak chłodniejszą masę powietrza polarnego znad północnego Atlantyku. Poprzedza ją front chłodny z opadami deszczu, w którym w dzień mogą pojawić się burze. Do wieczora nie dotrze on jeszcze do południowo-wschodniej Polski.