Ciepło na zachodzie, zimno i wilgotno w Europie Środkowej. "Warszawa jedną z chłodniejszych stolic"

Chłód od kilku dni rozlewa się po Europie Środkowej. W czwartek w Warszawie odnotowano jedynie 17 stopni Celsjusza. To dużo mniej niż na przykład w Shannon w Irlandii, w którym temperatura sięgnęła 25 st. C. Cieplej było także w Bergen w Norwegii, gdzie termometry wskazały 22 st. C. oraz w Akureyri na Islandii - 21 st. C.