Pogoda w najbliższych dniach. Jeden wyż "przekaże władzę" drugiemu. Za nim napłynie chłodniejsze powietrze

Bardzo ciepłą, a nawet gorącą i słoneczną pogodę w ciągu ostatnich dni sprowadzał do Polski wyż, który teraz jest nad Rosją. W sobotę w Opolu termometry w najcieplejszym momencie dnia wskazały aż 28 stopni Celsjusza. W wielu innych miejscowościach temperatura osiągnęła podobne wartości.

"Spod jednego wyżu pod drugi", ale nieco się ochłodzi

Jak powiedział we "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, ten układ wysokiego ciśnienia "odda pole innemu wyżowi, który znajduje się nad Wyspami Brytyjskimi".

- Dostaniemy się spod jego wyżu pod drugi, a skoro wyż to na ogół dobra pogoda. Będzie takie "przekazanie władzy" z tego wyżu wschodniego do zachodniego - tłumaczył Wasilewski w TVN24. Zanim jednak to nastąpi, naszą uwagę powinien zwracać front atmosferyczny, który przebiega nad Polską. Związane z nim opadu deszczu i burze pojawiały się już w sobotę i nie inaczej będzie w niedzielę. Gwałtowne zjawiska synoptycy zapowiadają dla przeważającej części kraju.