Ostatnie tak ciepłe dni. "To będzie koniec tego dobrego"

Do Polski nadciąga fala ciepła

Co kształtuje taką pogodę? - Na zachodzie kontynentu znajduje się niż, od którego odchodzi ciepły front atmosferyczny. Przyniesie on nam ocieplenie, będzie wpuszczać na chwilę do Europy Środkowej ciepłe powietrze - tłumaczył prezenter tvnmeteo.pl. - Już we wtorek to ciepłe powietrze dotrze do Dolnego Śląska i tam będą 24 stopnie Celsjusza - dodał. Później to ciepło przyjdzie także do pozostałych regionów naszego kraju. W środę temperatura może wzrosnąć do 26, a nawet 27 st. C. W Warszawie termometry mogą pokazać 24 st. C.