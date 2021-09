Wielka ucieczka gorąca z Polski. To może być ostatni tak ciepły dzień w tym roku

Piątkowy poranek przyniósł Polsce pogodną aurę i na ogół czyste niebo. Jest bardzo ciepło. To ciepłe powietrze, które napływa do nas od kilku dni, w czwartek dotarło także do Skandynawii. W południowej Norwegii padł rekord temperatury we wrześniu - termometry pokazały tam 29 stopni Celsjusza. To niewiele mniej niż w południowych Włoszech, gdzie temperatura sięgnęła 32 stopni. Polskę to gorąco już niebawem opuści. Jak zaznaczył Wasilewski, piątek ma być ostatnim dniem w tym roku, kiedy na mapach z prognozą pogody będzie można zobaczyć nawet 28 stopni Celsjusza. Tak gorąco ma być na Dolnym Śląsku.