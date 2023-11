"Uderzenie zimowej pogody". Będą dwie fale opadów

Jak zapowiadał Tomasz Wasilewski na antenie TVN24, weekendowa zmiana pogody będzie "dość zasadnicza". - Z łagodnej, często bardzo ciepłej, niezwykłej jesieni, przechodzimy do przedzimia, czyli do styku jesieni z zimą i do takich zimowych wydarzeń, których będzie coraz częściej, czyli do śniegu albo śniegu z deszczem - mówił.