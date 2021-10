Pogoda na weekend: Słonecznie i ciepło. Temperatura może przekroczyć 20 stopni

Pogoda w weekend zapowiada się słonecznie. W niektórych regionach kraju termometry wskażą powyżej 20 stopni Celsjusza. Pogodna i ciepła aura zostanie z nami jeszcze w poniedziałek. Później ochłodzi się i pojawi się więcej chmur, z których popada deszcz.

Polska w ciągu najbliższej doby znajdzie się pomiędzy wyżem znad zachodniej Rosji a głębokim i mocno rozbudowanym układem niskiego ciśnienia z centrum położonym pomiędzy Islandią a Wyspami Brytyjskimi.

W ciągu następnych dni wyż powoli zacznie ustępować miejsca cyrkulacji cyklonalnej, która sprowadzi do nas ciepłe masy powietrza znad południowo-zachodniej Europy, gwarantując tym samym ciepły i słoneczny weekend oraz poniedziałek.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr, który tylko w górach miejscami okaże się dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Drugi dzień weekendu zapowiada się pogodnie, wręcz słonecznie. Jedynie na północnym zachodzie kraju pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami - szczególnie w górach i na wybrzeżu - dość silny, z porywami do 50-70 km/h. Powieje z kierunków południowych.

Pogoda w kolejnym tygodniu. Deszcz i więcej chmur

Poniedziałek na przeważającym obszarze kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na zachodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego, a na Pomorzu Zachodnim pojawią się opady deszczu o sumie do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura sięgnie maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C w centrum kraju i Dolnym Śląsku. Będzie wiać wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszych chwilach od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Jedynie na zachodzie powieje słabo, z kierunku zachodniego.

Na środę również synoptycy zapowiadają umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie i w centrum kraju pojawią się opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura nie przekroczy 15 st. C na północnym wschodzie, 16 st. C w centrum, a 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr we wschodniej połowie Polski będzie południowo-wschodni, umiarkowany, w reszcie kraju słaby, południowo-zachodni.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl