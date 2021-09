Pogoda na weekend: potężny wir niżowy zaciągnie z południa ciepłe masy powietrza. Na termometrach do 23 stopni

Pogoda w weekend upłynie pod znakiem pogodnej aury, powieje silniejszy wiatr. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. Z nowym tygodniem warunki pogodowe się pogorszą.

Polska znalazła się w zasięgu wyżu znad Rosji. Jednak wschodnie regiony kraju pozostaną jeszcze pod wpływem odsuwającego się frontu atmosferycznego. Chłodne powietrze polarne będzie od zachodu wypierane powoli przez cieplejsze masy powietrza płynące znad południowej Europy.

Pogoda na piątek

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Rano na wschodzie będzie mglisto. Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami silniejszy wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 1.10-5.10 ventusky.com

Pogoda na weekend

W kolejnych dniach od zachodu napierać ma potężny wir niżowy, który na weekend zaciągnie z południa ciepłe i łagodne masy powietrza, więc temperatura przekroczy 20 stopni.

Sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę będzie pogodnie, tylko na północnym zachodzie kraju wystąpi więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek sytuacja pogodowa się zmieni, bowiem od zachodu wkroczy do kraju front atmosferyczny z opadami deszczu, powoli zmierzającymi na wschód. Temperatura spadnie za sprawą napływu kolejnej porcji polarnego powietrza znad Atlantyku.

Na poniedziałek synoptycy prognozują pogodną aurę na południowym wschodzie kraju. Poza tym zachmurzenie wzrośnie do dużego, a na zachodzie kraju popada deszcz o sumie do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z wiejący z kierunków południowych, będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

We wtorek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie i w centrum kraju spadnie do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na północy, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-70 km/h.

Pogoda na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 1.10-5.10 ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl