Potężny wał wyżowy wpłynie na pogodę. Co to dla nas oznacza

Pogoda przyniesie nam dużo chmur i chłodu. Miejscami na termometrach zobaczymy tylko osiem stopni. Pierwsze dni nowego tygodnia zapowiadają jednak poprawę, pojawią się rozpogodzenia, a będzie też szansa na słońce. W drugiej połowie tygodnia możemy liczyć na niewielkie ocieplenie, chociaż synoptycy zapowiadają, że okaże się chwilowe.

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie w zasięgu pochmurnego niżu Roland znad wschodniej Europy, jednak zaczyna on powoli ustępować miejsca pogodnemu wyżowi znad Skandynawii. Nad wschodnią częścią kraju zalegać będzie jeszcze deszczowy front atmosferyczny. Z północnego wschodu napływa chłodne powietrze polarne.

Niedziela zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Tylko na wschodzie zachmurzenie będzie duże, z opadami deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy, stopniowo odsuwającymi się poza granice kraju. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na wschodzie powieje z prędkością do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda długoterminowa

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w kolejnych dniach Polska znajdzie się w zasięgu potężnego wału wyżowego rozciągającego się od Wysp Azorskich po Skandynawię. Synoptyk dodała, że w tych dniach za sprawą rozpogodzeń odczujemy poprawę pogody - nie będzie tak, jak w weekend. Chmury będą się kłębić, a to oznacza przebłyski słońca. Dopiero w środę i czwartek wcisną się w obszar wyżowy zatoki niżowe z frontami atmosferycznymi. Jednak chłodne masy powietrza zalegać będą nadal nad Środkową Europą, zostaną tylko na chwilę zastąpione w czwartek cieplejszymi masami z południa.

Pogoda na poniedziałek 20.09

Poniedziałek będzie pochmurny z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowana temperatura w dniach 19-23.09

Pogoda na wtorek 21.09

Wtorek zapowiada się z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Temperatura wyniesie od 10 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę i czwartek

W środę zachmurzenie okaże się duże, ale jest szansa na przejaśnienia. Na południowym wschodzie i w centrum kraju okresami niewykluczone są opady deszczu do pięciu l/mkw. Termometry wskażą od 10 st. C na Podkarpaciu, 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na zachodzie. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Czwartek przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie i północy kraju może popadać deszcz do pięciu l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni umiarkowany, a okresami dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Pogoda na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 19-23.09 Ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl