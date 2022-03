Pogoda na weekend: wyż przyniesie dużo słońca. Wcześniej spadnie trochę śniegu

Pogodę w Polsce kształtuje wyż znad wschodnich Niemiec. Weekend zapowiada się słonecznie. Synoptycy nigdzie nie prognozują opadów. Wcześniej jednak pojawi się deszcz ze śniegiem, deszcz oraz śnieg.

Polska jest pod wpływem wyżu znad wschodnich Niemiec. Jedynie na wschodzie kraju pogodę kształtuje płytka zatoka niskiego ciśnienia ze strefą frontu chłodnego, związanego z niżem znad północnej Skandynawii. Nad zachodnie regiony Polski napływać będzie nieco cieplejsza, łagodniejsza masa powietrza polarnego morskiego, natomiast nad wschodnie województwa - chłodna masa z północy Europy.

Pogoda na środę

Środa przyniesie na wschodzie oraz częściowo w centrum kraju pochmurną aurę miejscami z opadami deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Na południu Polski opady śniegu będą umiarkowane. Na zachodzie, po zaniku porannych mgieł, prognozowane są liczne rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 2-4 stopni Celsjusza na wschodzie do 7-9 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby, na zachodzie północno-zachodni, a na wschodzie północno-wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek na przeważającym obszarze kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury, jedynie nad ranem na zachodzie wystąpi większe zachmurzenie. Nigdzie nie pojawią się opady. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-2 st. C na wschodzie do 5-7 st. C na zachodzie kraju. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Piątek zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1-2 st. C na wschodzie do 4-5 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Pogoda na weekend

Sobota będzie słoneczna. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 3-4 st. C na wschodzie do 6-7 st. C na zachodzie kraju. Wschodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Niedziela upłynie pod znakiem słonecznej aury, jedynie na wschodzie prognozuje się większe zachmurzenie. Nigdzie nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 4-5 st. C na wschodzie do 6-7 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl