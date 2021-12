Pogoda na weekend: miejscami mocno sypnie śniegiem

Pogoda w weekend przyniesie duże zachmurzenie, temperatura nie przekroczy 1 stopnia Celsjusza. Miejscami będzie sypał śnieg.

Na piątek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Wystąpią opady śniegu do pięciu centymetrów, a na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Podlasiu, Mazurach, Mazowszu, Lubelszczyźnie będzie sypał śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Ziemi Lubuskiej i -1 st. C na Pomorzu do 1 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę. Na Podkarpaciu popada śnieg, miejscami opad może być dość intensywny i spadnie go do 5-10 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze zmieniających się kierunków.

Prognozowana temperatura w dniach 10-14.12 Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek śnieg pojawi się tylko na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie zmienne, ale nie wystąpią opady. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -1 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, będzie wiał ze zmieniających się kierunków.

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Poza tym prognozuje się opady śniegu i deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się .

Prognozowane opady w dniach 10-14.12 Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl