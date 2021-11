Sztormowy wir niżowy, ocieplenie i opady deszczu ze śniegiem. Będzie się działo

Czekają nas dni pod znakiem pochmurnej, wietrznej aury. W weekend termometry pokażą 13 stopni Celsjusza. Popada deszcz, mżawka, a pod koniec tygodnia spodziewamy się lokalnych opadów deszczu ze śniegiem.

Polska pozostaje jeszcze w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem znad Ukrainy, jednak od północy kraj dostanie się w zasięg potężnego wiru niżowego znad Północnego Atlantyku. Nad krajem zalega wilgotne i umiarkowanie ciepłe powietrze polarne.

W kolejnych dniach pochmurny sztormowy wir niżowy rozpanoszy się od Atlantyku po Karpaty, kończąc panowanie zgniłego wyżu w Europie Środkowej. Wtłoczy nad naszą część kontynentu fronty atmosferyczne ze skłębionymi chmurami oraz deszczem. Napłynie na krótko chłodne powietrze polarne, po którym wleje się cieplejsza masa znad południowo-zachodniej Europy, podnosząc temperaturę w Polsce powyżej 10 stopni Celsjusza. Po tej huśtawce, w niedzielę, nasunie się nad kraj chłodny front z północy, ściągając masy arktycznego powietrza, w których pojawi się śnieg. W przyszłym tygodniu w wielu regionach kraju się zabieli.

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami przede wszystkim na południu i południowym wschodzie kraju. Na Pomorzu wystąpią słabe opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, lokalnie możliwe 10 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami na wschodzie Polski. Prognozuje się przemieszczające od zachodu w głąb kraju opady deszczu i mżawki do pięciu l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na piątek

Na piątek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami popada deszcz lub mżawka do pięciu l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na zachodzie. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60-80 km/h.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z okresowymi opadami deszczu do 1-5 l/mkw. Tylko na Śląsku nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz do pięciu l/mkw., a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Jedynie na południowym wschodzie nie prognozuje się opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:anw/map

Źródło: tvnmeteo.pl