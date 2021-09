Pogoda na weekend: po bardzo ciepłym i słonecznym czasie przyjdą burze

Pogoda na weekend i poprzedzające go dni: najbliższy czas zapowiada się na ogół ciepło i słonecznie. Na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni Celsjusza. Weekend przyniesie nam zmianę w pogodzie - zrobi się chłodniej, pojawią się opady deszczu, a miejscami także burze.

Pogoda na środę zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Podlasiu do 25 st. C na Śląsku. Z południa powieje słaby, miejscami umiarkowany wiatr.

W czwartek będziemy mogli cieszyć się słoneczną aurą. Temperatura maksymalna sięgnie od 23 st. C na Podlasiu do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Pogoda w piątek upłynie na ogół pod znakiem słońca. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Podlasiu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na weekend

Pogoda w sobotę przyniesie zmienne zachmurzenie. Na zachodzie wystąpią przelotny deszcz i burze (z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo z południa.

W niedzielę na zachodzie i w centrum prognozowany jest przelotny deszcz i burze, którym towarzyszyć mają opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Pomorzu do 24 st. C w centrum. Wiatr będzie słaby, a powieje ze zmiennych kierunków.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl