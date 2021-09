Pogoda na weekend: Napływa coraz chłodniejsza masa powietrza. Temperatura nie przekroczy 15 stopni

Pogoda na weekend w wielu regionach Polski będzie pochmurna. Pojawią się opady deszczu, miejscami przelotne. Termometry pokażą maksymalnie 15 stopni Celsjusza.

Sytuacja baryczna na najbliższą dobę: Polska pod wpływem pogłębiającego się układu niskiego ciśnienia z centrum nad Ukrainą i Białorusią, z frontem okluzji o charakterze frontu chłodnego. Początkowo znajdzie się na północy i wschodzie kraju, kolejnej doby przemieści się w kierunku południowym. Z północnego zachodu napływać będzie coraz chłodniejsza masa powietrza.

Pogoda na weekend - 18 i 19 września

W sobotę w ciągu dnia przeważać będzie duże i całkowite zachmurzenie, zwłaszcza na wschodzie kraju, gdzie prognozowane są umiarkowane, lokalnie intensywne, ciągłe opady deszczu o sumie 10-20 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze opadów będzie mniej, będą miały charakter przelotny, jednak pochmurne niebo będzie w przewadze. Niewielkie przejaśnienia pojawią się nad ranem na południu kraju, a w drugiej części dnia - w rejonie Pomorza, gdzie padać już tego dnia nie powinno. Termometry pokażą maksymalnie od 9-10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez do 12-14 st. C na wschodzie i w centrum, do 15-16 st. C na południ i zachodzie. Powieje umiarkowany, miejscami w porywach silny, północno-wschodni wiatr.

Niedziela przyniesie wschodnim regionom Polski pochmurną aurę ze słabymi, ciągłymi opadami deszczu. Słaby deszcz możliwy jest również na południu kraju. W pozostałych województwach prognozowane jest początkowo duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, w ciągu dnia do umiarkowanego, zwłaszcza w Polsce zachodniej i północno-zachodniej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-10 st. C na wschodzie do 14-15 st. C na zachodzie. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany, na wschodzie porywisty.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na poniedziałek 20 września

Na poniedziałek synoptycy prognozują zachmurzenie od dużego i całkowitego na wschodzie, do umiarkowanego na zachodzie kraju. Na wschodzie możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-10 st. C na wschodzie, do 14-15 st. C na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, na wschodzie dość silny, wiatr z północy.

Pogoda na wtorek 21 września

Wtorek upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia na wschodzie kraju, do umiarkowanego na zachodzie. Nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 8-10 st. C na wschodzie, do 13-14 st. C na zachodzie Polski. Północny wiatr będzie umiarkowany, na wschodzie dość silny.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na środę 22 września

W środę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, nie prognozuje się opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-12 st. C na wschodzie do 14-15 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl