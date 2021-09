Polska pod wpływem potężnego wiru niżowego

Silny wiatr będzie występować w piątek i sobotę. Drugiego dnia weekendu pogoda się uspokoi, napłynie cieplejsze powietrze. Czeka nas więcej przejaśnień i rozpogodzeń, jednak miejscami należy spodziewać się i opadów deszczu.

Polska w ciągu najbliższej doby pozostanie w zasięgu potężnego wiru niżowego przemieszczającego się znad Szwecji w stronę Białorusi. Związany z nim chłodny front atmosferyczny przewędruje nad krajem z północy na południe, ściągając chłodniejsze powietrze polarne z północy.

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami będą występować opady deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę we wschodnich regionach.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

W sobotę Polska dostanie się pod wpływ wyżu znad Europy Środkowej, stąd można liczyć na rozpogodzenia. Skieruje w naszą stronę cieplejsze powietrze z południa, w którym temperatura przekroczy 20 st. C.

Pierwszy dzień weekendu, w związku z tą sytuacją baryczną, zapowiada się pochmurno, ale niebo będzie się wypogadzać. Na północnym wschodzie kraju słabo popada do 3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 50-60 km/h.

Na niedzielę synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura sięgnie maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky.com

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Temperatura spadnie

W poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie, ale jest szansa na większe przejaśnienia. Na Dolnym Śląsku pojawią sie opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Śląsku. Będzie wiać południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Wtorek upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. W zachodnich regionach wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku wschodniego i północnego powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky.com

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl