Pogoda na weekend: tylko 13 stopni. Przedtem jednak będzie gorąco

Pogoda w ciągu najbliższych pięciu dni ulegnie zmianie. Od piątku czeka nas wyraźne ochłodzenie. W weekend będą takie miejsca, gdzie temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 13 stopni. Będzie pochmurno i powieje silny wiatr.

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie jeszcze w zasięgu pogodnego wyżu znad Bałkanów, jednak od zachodu dostanie się pod wpływ układu niżowego Roland z centrum nad Morzem Północnym. Do zachodnich krańców kraju dotrze w środę front atmosferyczny z opadami deszczu. Z południa, znad Włoch, wolno napływa ciepłe i łagodne powietrze, tylko nad północno-wschodnią częścią Polski zalega chłodniejsze powietrze polarne.

Pogoda na środę

W kolejnych dniach cały kraj znajdzie się pod wpływem wiru niżowego przemieszczającego się w stronę Europy Środkowej. Wraz z frontami atmosferycznymi przyniesie chmury, deszcz, burze i napływ chłodnych mas powietrza polarnego. W ciągu kilku dni temperatura znacznie spadnie, a maksymalna obniży się o 5-10 stopni Celsjusza.

Środa zapowiada się na ogół słonecznie. Wyjątkiem będzie jednak zachodnia część kraju, gdzie pojawi się zachmurzenie małe stopniowo wzrastające do dużego. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej po południu spodziewane są przelotne opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, możliwe są burze. Termometry pokażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w burzach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek i czwartek

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Prognozowane są opady deszczu do 5-15 l/mkw., postępujące od zachodu w głąb kraju. W pasie od Pomorza przez centrum po Śląsk i Małopolskę spodziewać się można burz. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiejący z kierunków południowych wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Silniej powieje w burzach, osiagając prędkość do 80 km/h.

Piątek zapowiada się z dużym zachmurzeniem, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Na Śląsku padać nie powinno, poza tym wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw., a na Podkarpaciu burze. Termometry pokażą od 16 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni umiarkowany wiatr okresami powieje silniej, w burzach osiągając do 80 km/h.

Pogoda na weekend

Pierwszy dzień weekendu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Możliwe są też przelotne opady deszczu do pięciu l/mkw. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 14 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni umiarkowany wiatr okresami stanie się dość silny.

Niedziela zapowiada się pochmurno, będzie jednak szansa na rozpogodzenia. W północnej i centralnej części kraju spodziewane są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie.

