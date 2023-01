Pogoda na 5 dni. Lekki mróz nawet za dnia. W przyszłym tygodniu jest szansa na większe opady śniegu

Kiedy spadnie śnieg? Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się pochmurno. Miejscami może słabo poprószyć śnieg. Na początku tygodnia opady będą bardziej intensywne, spadnie ponad 10 centymetrów śniegu. Lokalnie za dnia chwyci lekki mróz. W tych miejscach temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie -2 stopnie Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda w piątek przyniesie nam pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami możliwy jest słaby śnieg. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby, miejscami także umiarkowany, a powieje ze zmiennych kierunków.

Prognozowana temperatura w dniach 27-31.01 ventusky.com

W sobotę możemy spodziewać się pochmurnego nieba z niewielkimi przejaśnieniami. Będą miejsca, w których słabo sypnie śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje północny, słaby wiatr.

Niedziela w całym kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Spodziewane są lokalne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami może przybierać na sile, a powieje z południowego zachodu.

Prognozowane opady w dniach 27-31.01 ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

W poniedziałek niebo będzie pochmurne. Wystąpią opady śniegu - lokalnie może go spaść ponad 10 centymetrów. Na zachodzie będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Wtorek także przyniesie nam duże zachmurzenie, ale spodziewane są przejaśnienia. Na wschodzie spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Pomorzu. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie i okresami silniej.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 27-31.01 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl