Pogoda na weekend i pogoda na 5 dni: pochmurno, miejscami przelotny deszcz. Nadchodzi ocieplenie

Pogoda na weekend zapowiada się pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Miejscami przelotnie popada deszcz. Wraz z początkiem nowego tygodnia zrobi się cieplej, temperatura sięgnie 19 stopni Celsjusza.

W ciągu nadchodzącej nocy Polska początkowo znajdzie się pod wpływem zatoki niżu znad północnej Skandynawii ze strefą frontu chłodnego rozciągającego się od Suwalszczyzny, przez centrum, po Opolszczyznę. Strefa frontowa, a wraz z nią przelotne opady deszczu, przemieszczać się będzie na wschód, a jej miejsce stopniowo zajmie klin wyżu znad Europy centralnej, przynosząc w sobotę zmienne zachmurzenie i chłodniejsze powietrze. Przelotne opady deszczu pojawią się w pierwszy dzień weekendu jedynie w północnym pasie kraju, głównie na Wybrzeżu.

Pogoda na weekend

Sobota w pogodzie upłynie przy zachmurzeniu zmiennym z przewagą umiarkowanego i dużego. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 11 st. C w przeważającej części kraju, do 12 st. C na Wybrzeżu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu okresami dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Na niedzielę synoptycy prognozują duże i umiarkowane zachmurzenie. Przelotne opady deszczu wystąpią jedynie na Wybrzeżu, gdzie spadnie 3-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na wschodzie, przez 11 st. C w centrum, do 12 st. C na zachodzie i miejscami na południu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w najbliższych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek w północnej połowie Polski będzie pochmurno z opadami deszczu o sumie 3-5 l/mkw. Na pozostałym obszarze wystąpi zmienne zachmurzenie, ale nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu.

Wtorek upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego wzrastającego do dużego. W drugiej części dnia na północnym zachodzie będzie pochmurno z opadami deszczu 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał słabo z kierunków południowych.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę

Środa przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu o sumie 5-10 l/mkw. Jedynie w pasie południowym nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków południowych.

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl