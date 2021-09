Pogoda na weekend i 5 dni: najpierw deszcz i burze. Od piątku przyjdzie wyraźne ochłodzenie

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie deszcz i burze z opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni Celsjusza. Na drugą połowa tygodnia prognozowane jest ochłodzenie. W sobotę pojawią się takie miejsca w Polsce, gdzie w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą wartość ledwie przekraczającą 10 stopni.

Polska w ciągu najbliższej doby dostanie się pod wpływ wyżu rozciągającego się od północnej Skandynawii, aż po wybrzeże północnej Afryki. Tylko północno-wschodnia część kraju znajdować się będzie w zasięgu płytkiej zatoki niżu znad Morza Białego ze strefą mało aktywnego frontu chłodnego, przynoszącego słabe, przelotne opady deszczu. Kraj pozostaje jeszcze w chłodnej masie powietrza polarnego, jednak już od jutra nad zachodnie, a następnie również nad południowe regiony Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze znad południowo-zachodniej Europy.

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane, tylko na północnym wschodzie kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr początkowo będzie północno-zachodni, zachodni, a pod koniec dnia skręcający na zachodzie na północno-wschodni, słaby.

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego. Na zachodzie po południu zwiększając się do dużego z przelotnymi opadami deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i możliwymi burzami pod koniec dnia. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby, na zachodzie umiarkowany, a podczas burzy silny, rozpędzając się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Temperatura w kolejnych pięciu dniach Ventusky.com

Pogoda na 5 dni. Burze, temperatura będzie spadać

W czwartek nad zachodnimi regionami kraju przemieści się strefa frontu chłodnego z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu 10-20 l/mkw. oraz burzami. W ciągu dnia strefa frontowa pójdzie na wschód. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-wschodni. Po przejściu frontu powieje z południowego zachodu. Okaże się umiarkowany, a podczas burz silny osiągając do 50-70 km/h.

W piątek strefa frontowa z opadami deszczu i dużym zachmurzeniem znajdzie się we wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze Polski będzie pochmurno, lokalnie możliwe są słabe opady deszczu. Prognozowana temperatura wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, tylko na północy słaby i północno-wschodni.

Pogoda na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

Pierwszy dzień weekendu na przeważającym obszarze Polski zapowiada się pochmurno ze słabymi opadami deszczu w południowej części kraju. Jedynie na północnym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr w południowej połowie kraju będzie, zachodni a w północnej - północny, słaby, wzmagając się do umiarkowanego.

Opady w ciągu najbliższych dni Ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl