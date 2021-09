Pogoda na weekend: deszcz i chłód. Miejscami zaledwie 9 stopni

Pogoda w weekend przyniesie przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Czeka nas typowa jesienna pogoda.

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Miejscami spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy w czasie 12 godzin. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany na ogół zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Niedziela zapowiada się pogodna na zachodzie kraju. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Północny wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie, na wschodzie przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl