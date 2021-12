Pogoda na weekend. Chłód napłynie do nas szerszym strumieniem

W czwartek termometry mogą miejscami pokazać 7 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach należy spodziewać się jednak ochłodzenia. Towarzyszyć nam będą także opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Lokalnie powieje silniejszy wiatr.

W nocy Polska pozostanie pod wpływem niżu znad Bałtyku, ze strefą frontów atmosferycznych niosących opady w pasie północnym i wschodnim oraz częściowo w centrum. Znajdująca się nad Polską cieplejsza masa powietrza będzie w drugiej części nocy i następnego dnia stopniowo wypierana przez chłód napływający z północnego zachodu. W ciągu kolejnych godzin niż znad morza przemieści się w rejon Państw Bałtyckich, a chłód napłynie do nas szerszym strumieniem.

Chwilowe ocieplenie

W czwartek początkowo na północy, a później jedynie na północnym wschodzie będzie pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi zachmurzenie duże i umiarkowane z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. W niektórych regionach jego porywy osiągną do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda w piątek na Pomorzu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem o sumie do 1-3 l/mkw. i śniegu do 3 cm. Na pozostałym obszarze wystąpi zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Na Mazurach możliwe są przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum, do 2 st. C na zachodzie. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 02-06.12 Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota będzie pochmurna. Na Pomorzu Zachodnim należy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem. Jedynie na Podkarpaciu prognozowane są rozpogodzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 3 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych.

Niedziela także upłynie na ogół pod znakiem pochmurnej aury, jedynie na południowym zachodzie pojawią się niewielkie rozpogodzenia. Lokalnie może słabo popadać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy i południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W poniedziałek należy spodziewać się pochmurnego nieba. W centrum i na zachodzie prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami na wschodzie poprószy śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu i południowego zachodu, na ogół umiarkowanie, na zachodzie dość silnie, bo do 40-60 km/h.

Prognozowane opady w dniach 02-06.12 Ventusky.com

