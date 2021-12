Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia

Czy święta będą białe? Jakie są szanse na śnieg w Boże Narodzenie? Te pytania na tydzień przed Gwiazdką zadaje sobie wielu Polaków. Tym bardziej, że świąteczna pogoda w Polsce w ostatnich latach przyzwyczaiła nas do raczej jesiennych warunków lub bożonarodzeniowej odwilży po łagodnej zimie, która zdarzała się w pierwszych dekadach grudnia. W tym roku, jak zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, duża szansa na opady śniegu w całym kraju jest przed Wigilią. - Im dalej w czasie, tym sytuacja staje się mniej klarowana - przyznaje ekspertka.

Pogoda w Polsce w ciągu najbliższych dni przyniesie zmiany. Jeszcze w niedzielę czekają nas wysokie - jak na tę porę roku - wartości na termometrach. Na zachodzie kraju w najcieplejszym momencie dnia będzie nawet 7 stopni Celsjusza. Po weekendzie wróci zimowa aura, z mrozem i opadami śniegu. Do Wigilii krajobrazy mogą się zabielić we wszystkich regionach.

Czy ten powrót zimy będzie trwały? Co czeka nas w czasie samych świąt Bożego Narodzenia? - Im dalej posuwamy się w czasie, tym sytuacja staje się mniej klarowna - przyznaje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. - W modelach meteorologicznych widać próbę sił między zimnym powietrzem z Dalekiej Północy a ciepłym znad Atlantyku - tłumaczy. Pod koniec tygodnia pogodę w Polsce kształtować ma potężny wir niżów znad Skandynawii. Napływać ma zimne i wilgotne powietrze, w którym poprószy śnieg. Jak podkreśla synoptyk, to prognoza w świetle sobotnich wyliczeń modeli meteorologicznych. - Wciąż nic nie jest przesądzone - zastrzega.

Prognoza pogody na Wigilię

Wigilia zapowiada się pochmurno z z przejaśnieniami. Na północy, w centrum i na wschodzie kraju pojawią się słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny.

W noc wigilijną również należy spodziewać się pochmurnej aury. Śnieg do 1-3 cm popada okresami na północy i w centrum. Temperatura spadnie minimalnie do -7 st. C na Podkarpaciu, -4 st. C w centrum kraju, a -3 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na Wigilię i noc wigilijną tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na Boże Narodzenie

Pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia będzie pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia. Na północy, wschodzie i w centrum kraju wystąpią przelotne opady śniegu do 1-2 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na południowym wschodzie, przez 0 st. C w centrum, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

26 grudnia, drugi dzień świąt, upłynie pod znakiem chmur. Przejaśniać może się tylko we wschodnich regionach. Od zachodu w głąb kraju będzie postępować strefa opadów mokrego śniegu do 2-5 cm, przechodzącego w deszcz ze śniegiem. Drogi będą śliskie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na północnym wschodzie, przez 0 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h.

Prognoza pogody na Boże Narodzenie i drugi dzień świąt tvnmeteo.pl

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl