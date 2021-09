Pogoda na dziś: poniedziałek na ogół pogodny, lokalnie może się zachmurzyć

Pogoda na dziś zapowiada się pogodnie. W ciągu dnia na północy może wystąpić więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje ze wschodu i południowego wschodu, słabo i umiarkowanie.