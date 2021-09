Pogoda na pięć dni: w weekend miejscami tylko 14 stopni

Przed nami czas, w którym będziemy mogli cieszyć się w miarę pogodną aurą. Weekend zapowiada się chłodno, na termometrach zobaczymy miejscami maksymalnie 14 stopni. To nie oznacza, że ciepło zapomniało o Polsce.

Pogoda na przeważającym obszarze kraju w ciągu najbliższej doby kształtowana będzie przez układ wysokiego ciśnienia znad Skandynawii. Jedynie początkowo - w ciągu nocy - na wschodzie kraju zaznaczy się płytka zatoka związana z niżem znad zachodniej Rosji, ze strefą mało aktywnego, chłodnego frontu atmosferycznego. Z północnego zachodu napływać będzie chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego o chwiejnej równowadze.

Pogoda na weekend. Polska

W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie kraju wzrastające do dużego. Tam może przelotnie popadać deszcz. Nie powinno być go zbyt wiele, bo do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 15-16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 16-18 st. C w centrum i na wschodzie kraju, do 20-21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com) Ventusky.com

Pogoda na niedzielę

W niedzielę utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy od 14-15 st. C na Podlasiu, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 18-20 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-wschodni, a na zachodzie umiarkowany, wschodni.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na pierwsze dni nowego tygodnia

Poniedziałek również okaże się bezdeszczowy. Możemy liczyć na małe i umiarkowane zachmurzenie, ale pojawią się też takie miejsca, gdzie niebo będzie bezchmurne. Termometry pokażą od 15-17 st. C na zachodzie, przez 17-19 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, a na wschodzie słaby, zmienny.

Pogoda na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Wtorek przyniesie więcej chmur na niebie - zachmurzenie okaże się umiarkowane, a nawet duże. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 17-19 st. C na zachodzie kraju do 21-22 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W środę zachmurzenie także będzie umiarkowane i duże. Termometry wskażą od 19-20 st. C na zachodzie kraju do 21-23 st. C na zachodzie. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com) Ventusky.com

