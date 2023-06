Pogoda będzie w kratkę. Sprawdź szczegóły prognozy na 5 dni

Kolejne dni przyniosą nam zarówno słoneczne chwile, jak i opady deszczu i burze. Pogodę obecnie kształtuje niż znad wschodniej Europy, który przynosi nam chłodne, chwiejne powietrze. Chociaż pod koniec tygodnia temperatura się podwyższy, gwałtowne zjawiska nas nie opuszczą.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem układu niskiego ciśnienia Marcellinus znad Białorusi - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Nasz kraj pozostaje w strumieniu chłodnego, chwiejnego powietrza pochodzenia polarnego, w którym formować się będą przelotne opady deszczu, a lokalnie również burze.

W środę w całej Polsce spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na Podkarpaciu mogą wystąpić słabe burze. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 20 st. C w regionach centralnych, do 22 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, osiągający prędkość 40-60 kilometrów na godzinę. Będzie to wiatr zachodni, ale skręcający na północno-zachodni.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się przeważnie pogodnie, jedynie we wschodniej Polsce niebo mogą przejściowo zasnuć chmury, przynosząc ze sobą przelotny deszcz. Na krańcach wschodnich prognozowane są ponadto pojedyncze, słabe burze. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 23/24 st. C na wschodzie kraju do 25/26 st. C w regionach zachodnich. We wschodniej Polsce północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, a w zachodniej - słaby i skręcający na południowo-zachodni.

Piątek we wszystkich regionach przyniesie pogodną, słoneczną aurę. W zachodniej Polsce pod koniec dnia może wystąpić wzrost zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Termometry wskażą od 25/26 st. C we wschodniej Polsce do 27/28 st. C w centralnej części kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu, pod koniec dnia od zachodu skręcający na północno–zachodni.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na zachodzie kraju będzie pogodnie. W centralnych i wschodnich regionach spodziewane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie również burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23/24 st. C na północy i zachodzie kraju do 25/26 st. C na południowym wschodzie. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany.

Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia, lokalnie ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 23/24 st. C na północy kraju do 25 st. C/26 st. C w regionach południowych i centralnych. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, jedynie na północy i zachodzie porywisty.

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl