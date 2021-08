Burzowo, deszczowo i chłodno będzie w najbliższych dniach

Przełom sierpnia i września okaże się deszczowo-burzowy. Chwile ze słońcem też będą, ale na więcej spokojnej i pogodnej aury można liczyć dopiero w połowie następnego tygodnia.

W niedzielę czeka nas duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu rzędu 1-10 litrów wody na metr kwadratowy. W Karkonoszach i na Śląsku zagrzmi, a wyładowaniom atmosferycznym będą towarzyszyć opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie północno-wschodni.

Burze i deszcz

Poniedziałek będzie ogół pochmurny i deszczowy. Pogodnie będzie jedynie w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Wtorek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz. W trakcie wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. Temperatura sięgnie maksymalnie od 16 st. C na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słabo i umiarkowanie, z kierunków zmieniających się.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Początek września z rozpogodzeniami

Na pierwszy dzień września synoptycy zapowiadają zmienne zachmurzenie. Przelotnie popada na wschodzie i w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

W czwartek opady deszczu pojawią się tylko we wschodnich regionach, a na pozostałym obszarze Polski się wypogodzi. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl