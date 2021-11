Czekają nas dni z porywistym wiatrem

Opady śniegu w ciągu najbliższych dni będą występować w niewielkim natężeniu, ale za to pojawi się silny wiatr. W połowie tygodnia na terenie części kraju porywy mogą sięgać nawet 90 kilometrów na godzinę. Na moment napłynie cieplejsze powietrze.

Niż, który minionej doby przemieszczał się wschodnimi regionami naszego kraju, powoli odsunie się w rejon zachodniej Rosji, ale Polska w nocy z poniedziałku na wtorek pozostanie w dalszym ciągu po jego zachodniej stronie, co sprawi, że napłynie chłodne powietrze znad Skandynawii. W miarę oddalania się niżu nastąpi wzrost ciśnienia, który spowoduje zwiększenie prędkości wiatru. Będzie to odczuwalne szczególnie nocą we wschodniej Polsce, gdzie powieje z prędkością do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na kolejne dni

Następnego dnia od północnego zachodu nad obszar naszego kraju wkroczy kolejny niż ze strefą frontów atmosferycznych. Opady mokrego śniegu przechodzące w opady mieszane, a następnie w opady deszczu, w ciągu dnia przemieszczą się przez całą Polskę z zachodu na wschód. W środę natomiast cyrkulacja w atmosferze zamieni się na południowo-zachodnią, dzięki czemu szerokim strumieniem napłynie do nas cieplejsze, ale wilgotne powietrze, przynoszące opady deszczu - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Wtorek przyniesie pochmurną aurę. Od zachodu w głąb kraju, a wieczorem dalej na wschód, będą przemieszczać się opady śniegu rzędu 1-5 centymetrów, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Jedynie w pasie wschodnim przed południem możliwe są niewielkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie, okresami dość silnie. Na zachodzie i wybrzeżu miejscami w porywach dojdzie do 60-80 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Środa zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem i deszczu do 5-10 l/mkw. przemieszczającymi się z zachodu na wschód kraju. We wschodnich regionach mogą pojawić się niewielkie przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, na zachodzie umiarkowany, a na wschodzie słaby.

Opady śniegu, deszczu i silny wiatr

W czwartek w pasie północnym będzie pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na południowym zachodzie i w centrum kraju czeka nas duże zachmurzenie, choć niewykluczone są rozpogodzenia. Temperatura sięgnie maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje kierunków zachodnich, umiarkowanie i dość silnie. W zachodnich regionach okresami wiatr okże się bardzo silny i porywisty - do 70-90 km/h.

Na piątek dla całego kraju prognozowane jest duże zachmurzenie. W północno-zachodniej części Polski pojawią się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny i tam w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h.

Sobota zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz ze śniegiem oraz deszcz, a na północnym wschodzie również sam śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na podkarpaciu. Będzie wiać południowo-zachodni i południowy, umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl