Pogoda na jutro - wtorek 28.09. Część kraju deszczowa, część pogodna. Do 18 stopni

Pogoda na jutro: wtorek 28.09 w niektórych regionach kraju będzie pochmurny i deszczowy. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Nad ranem miejscami mogą pojawiać się mgły.

Na pogodę we wschodniej i centralnej części Polski będzie miał wpływ wyż znad zachodniej Rosji. W zachodnich regionach z kolei rządzić będzie płytka zatoka ze strefą pofalowanego frontu chłodnego, związanego z niżem znad Islandii. Na zachodzie i częściowo w centrum dominować będą cieplejsze masy powietrza polarno-morskiego, a nad wschodnią część kraju zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia polarno-kontynentalnego.

Pogoda na noc z poniedziałku na wtorek

W nocy na zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego i całkowitego. Pojawią się tam słabe i przelotne opady deszczu o sumie do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, a miejscami małe. Nad ranem na południu Polski prognozowane są pojedyncze mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk, Białegostoku, Olsztyna i Lublina, do 14-15 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w zachodnich regionach powieje z kierunku południowo-zachodniego, a na wschodzie z południowego wschodu.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek 28.09

Wtorek na zachodzie Polski przyniesie duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi, lokalnie umiarkowanymi opadami deszczu, z przerwami, oraz przelotnymi opadami do 2-5 l/mkw. Lokalnie na Wybrzeżu spadnie do 5-8 l/mkw. Poza tym będzie sucho, wystąpi przeważnie umiarkowane, miejscami małe zachmurzenie, szczególnie w centralnej części kraju oraz w drugiej części dnia w południowych regionach. W ciągu dnia więcej chmur będzie przybywać na wschodzie.

Termometry pokażą maksymalnie od 12-13 st. C na północnym wschodzie, przez do 14-16 st. C w centrum, do 16-18 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, na zachodzie północno-zachodni, a na wschodzie południowo-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - wtorek 28.09

Wilgotność powietrza w ciągu dnia osiągnie około 70-80 procent. Na przeważającym obszarze Polski będzie odczuwalne ciepło, a na północnym wschodzie - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na zachodzie okażą się neutralne, a poza tym będą korzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1011 hektopaskali i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie umiarkowane wzrastające w ciągu dnia do dużego, nie będzie padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. W południe barometry pokażą 1014 hPa, ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie umiarkowane i małe, bez opadów. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1023 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie umiarkowane wzrastające w ciągu dnia do dużego, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1025 hPa, ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie umiarkowane, nad ranem duże, nie będzie padać. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże i całkowite, przejściowo ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. W południe barometry pokażą 1011 hPa, ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie umiarkowane, nad ranem duże, możliwe słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie duże i całkowite, przejściowo ze słabymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W południe na barometrach zobaczymy 1003 hPa, ciśnienie będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie umiarkowane, bez opadów. Nad ranem prognozowane są silne zamglenia, lokalnie mgły. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie umiarkowane, nie wystąpią opady. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 996 hPa i będzie spadać.

Autor:anw, ps

Źródło: tvnmeteo.pl