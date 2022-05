Pogoda na jutro - wtorek 24.05. Opady będą przechodzić przez Polskę, mogą nadciągnąć burze

Pogoda we wtorek popsuje się w większości kraju. Będą występować opady deszczu, mocno powieje, a w kilku regionach może zagrzmieć. Biomet okaże się przeważnie niekorzystny.

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie kraju stopniowo wzrastające do dużego. Pod koniec nocy na zachodnich krańcach Polski pojawią się przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

Pogoda na wtorek

We wtorek w zachodnich regionach, a w drugiej części dnia również w centrum oraz na wschodzie zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5–10 l/mkw. Burze mogą wystąpić głównie na Dolnym Śląsku i części Ziemi Lubuskiej oraz w Wielkopolsce. Na większą ilość słońca mogą liczyć tylko mieszkańcy wschodnich regionów w pierwszej części dnia. I tam jednak opady pojawią się wieczorem.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C w pasie od Pomorza i Kujaw, przez Ziemię Łódzką, po Śląsk, do 22 st. C na południowym zachodzie i na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku południowo-wschodniego, skręcając na południowy zachód i zachód za strefą frontu atmosferycznego.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie 60-80 procent, przy czym najwyższa będzie w pasie od Pomorza, przez centrum kraju, po Śląsk. W województwach zachodnich i wschodnich będzie odczuwalny komfort termiczny, a przebywający w pozostałych regionach odczują chłód. Warunki biometeorologiczne na północnym wschodzie oraz częściowo na wschodzie okażą się neutralne, a w pozostałych regionach będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 999 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia mieszkańców Warszawy czeka zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. W drugiej części dnia możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pogodnie. Najniższa temperatura wyniesie 9 st. C. Będzie wiać słaby wiatr, z kierunków wschodnich. Ciśnienie spada, o północy można się spodziewać 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Dzień w Gdańsku, Sopocie i Gdyni upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego, które będzie wzrastać do dużego. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje dość silny wiatr, z kierunków południowych. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa, następnie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu nocą zachmurzenie będzie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego Temperatura nie spadnie poniżej 12 st. C. Wiatr południowo- wschodni, umiarkowany. Ciśnienie obniża się, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Dzień upłynie w Poznaniu z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków południowych. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy zachmurzenie będzie duże. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie idzie w dół, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Za dnia mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Po południu mogą wystąpić burze. Termometry w najcieplejszej chwili pokażą 22 st. C. Powieje umiarkowany, podczas burzy dość silny wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W ciągu dnia w Krakowie zachmurzenie okaże się duże, pojawią się również przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zmienny z przewagą wschodniego. Ciśnienie w południe wyniesie 979 hPa i zacznie rosnąć.

