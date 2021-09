Pogoda na jutro - wtorek 14 września: będzie na ogół pogodnie. Temperatura wzrośnie do 24 stopnie

Pogoda na jutro: wtorek 14.09 będzie na ogół pogodny. Lokalnie może pojawić się deszcz. Na termometrach zobaczymy od 18 do 24 stopni Celsjusza. Powieje słaby wiatr, a warunki biometeo będą zróżnicowane.

Pogoda na noc 13/14.09: w pasie wybrzeża oraz na Warmii i Mazurach będzie pochmurno ze słabymi przelotnymi opadami deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie przejściowe do umiarkowanego. Tylko na zachodzie i południu okaże się małe. Synoptycy przewidują lokalne mgły i zamglenia, szczególnie na wschodzie i południowym-wschodzie oraz południu. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Słaby wiatr będzie północno-wschodni.

Prognoza pogody na noc 13/14.09 tvnmeteo.pl

Pogoda na wtorek - 14 września

Pogoda na jutro przyniesie zachmurzenie umiarkowane, tylko na północnym wschodzie kraju wzrastające do dużego. Tutaj mogą pojawić się przelotne opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Początkowo wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, pod koniec dnia na zachodzie zmieni kierunek na północno-wschodni. Powieje słabo.

Pogoda na wtorek 14.09 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza na przeważającym obszarze kraju będzie utrzymywać się na poziomie 60 procent. Na południowo-zachodnich krańcach kraju Polski odczujemy ciepło, w dzielnicach centralnych komfort termiczny, a na północnym wschodzie - chłód. Warunki biometeo będą zróżnicowane.

Warunki biometeo we wtorek 14.09 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Początkowo zachmurzenie duże z możliwymi słabymi opadami deszczu. W drugiej części nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie zachodni. Ciśnienie w Warszawie o północy wyniesie 1005 hektopaskali, będzie powoli rosło.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa, będzie się wahać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie duże, możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 11 st. C. Powieje zachodni słaby wiatr, którego siła będzie wzrastać do umiarkowanego. Ciśnienie o północy wyniesie 1017 hPa, będzie powoli rosło.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie umiarkowane i duże okresami deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe osiągnie 1018 hPa, będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 12 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby. Ciśnienie o północy 1007 hPa, powoli rośnie.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa, będzie stabilne.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie, okresami mglisto. Temperatura spadnie do 13 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy sięgnie 1004 hPa, będzie bez zmian.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie małe. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie w południe osiągnie 1004 hPa, będzie stabilne.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie umiarkowane. W drugiej części nocy zrobi się mglisto. Na termometrach zobaczymy minimalnie 13 st. C. Wiatr będzie północny, słaby. Ciśnienie o północy dojdzie do 998 hPa, powoli rośnie.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wiejący z północnego wschodu słaby wiatr będzie skręcał na wschodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 999 hPa, będzie stabilne.

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl