Pogoda na jutro - wtorek 09.11. Chłodno, lokalne opady deszczu

Pogoda na jutro. We wtorek deszcz pojawi się tylko miejscami, a opady będą miały zanikający charakter. Na przeważającym obszarze kraju czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry w najcieplejszej chwili dnia wskażą od 3 do 11 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc z poniedziałku na wtorek 08/09.11

Nocą będzie pochmurno z przemieszczającymi się z centrum na południe kraju opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W górach pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Na północy kraju można spodziewać się rozpogodzeń i przejaśnień. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-wschodni, tylko na południu zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek 09.11

Dzień upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, jedynie na południowym wschodzie będzie duże z zanikającymi opadami deszczu do 3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-wschodni, skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany wiatr.