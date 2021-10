Pogoda na jutro - wtorek 05.10. Deszcz w niektórych regionach, temperatura sięgnie maksymalnie 24 stopni

Pogoda na jutro. We wtorek będą takie regiony, gdzie niebo się zachmurzy i spadnie deszcz. Na przeważającym obszarze kraju nadal ma być jednak na ogół słonecznie. Termometry wskażą do 24 stopni Celsjusza.

Nocą na krańcach zachodnich będzie pochmurno, pojawią się też opady deszczu. Poza tym można spodziewać się pogodnej aury, choć miejscami możliwe są mgły, zwłaszcza w zachodniej części kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na wtorek 05.10

Wtorek na krańcach zachodnich również zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. W pozostałych miejscach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Podlasiu i Ziemi Lubuskiej do 24 st. C w Małopolsce. Z kierunku południowo-wschodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami w porywach rozpędzając się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek 05.10

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-90 procent, najwyższe wartości osiągając krańcach północno-zachodnich. W tej części kraju odczuwalny będzie chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. Mieszkańcy pozostałych regionów odczują ciepło, a pogoda neutralnie bądź korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1019 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie. Temperatura spadnie do 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie obniża się, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Słonecznie. Termometry pokażą do 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe spadnie do 985 hPa .

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie. Temperatura w najchłodniejszej chwili obniży się do 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura nie przekroczy 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie duże, miejscami mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszych chwilach 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe spadnie do 995 hPa.

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl