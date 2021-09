Pogoda na jutro: środa pod znakiem słońca. Od 19 do 25 stopni

Pogoda na jutro - w środę czeka nas na ogół słoneczna aura. Zrobi się ciepło - na termometrach zobaczymy od 19 do 25 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Pogoda na noc: pogodnie. Lokalnie mogą pojawić się mgły. Temperatura minimalna sięgnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na środę 08.09

Pogoda na jutro: na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Podlasiu do 25 st. C na Śląsku. Słaby i miejscami umiarkowany wiatr powieje z południa.